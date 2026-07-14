Нижегородским предпринимателям предлагают рассказать о перегибах при проверках

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области приглашает представителей бизнеса принять участие в анонимных опросах о случаях административного и силового давления. Собранные данные будут использованы для разработки рекомендаций и инициатив, направленных на защиту предпринимателей и улучшение делового климата в регионе.
«Чтобы эффективно отстаивать интересы бизнеса, нам нужна оперативная информация о проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели, и о возможных перегибах со стороны контрольно‑надзорных и силовых органов при проверках», — заявил Павел Солодкий.
Напомним, по итогам Рейтинга инвестиционной привлекательности 2026 года Нижегородская область заняла второе место среди регионов РФ, в том числе улучшив показатели по обеспечению безопасности ведения бизнеса.
Пройти опросы можно на инвестиционном портале Нижегородской области: опрос об административном давлении, опрос о силовом давлении. Ответы принимаются до 1 сентября; после их обработки будут опубликованы результаты.
Бесплатную юридическую консультацию и помощь аппарата Уполномоченного можно получить через официальный портал омбудсмен‑нн.рф или по телефону 8 (831) 430‑33‑73.
Напомним, ранее Павел Солодкий заявил, что восстановление и приспособление ОКН — это инвестиции в будущее.
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