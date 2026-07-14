Нижегородским предпринимателям предлагают рассказать о перегибах при проверках

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области приглашает представителей бизнеса принять участие в анонимных опросах о случаях административного и силового давления. Собранные данные будут использованы для разработки рекомендаций и инициатив, направленных на защиту предпринимателей и улучшение делового климата в регионе.