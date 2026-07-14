В Екатеринбурге перенесли концерт по сериалу «Очень странные дела»

В Екатеринбурге перенесли концерт по популярному сериалу «Очень странные дела». Симфонический оркестр должен был исполнить саундтреки на сцене Летнего театра в парке Маяковского 30 июля. Однако по техническим причинам концерт пришлось перенести на 18 августа. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили организаторы.