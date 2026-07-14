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В Екатеринбурге перенесли концерт по сериалу «Очень странные дела»

Симфонический оркестр исполнит в Летнем театре саундтреки из популярного сериала.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге перенесли концерт по популярному сериалу «Очень странные дела». Симфонический оркестр должен был исполнить саундтреки на сцене Летнего театра в парке Маяковского 30 июля. Однако по техническим причинам концерт пришлось перенести на 18 августа. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили организаторы.

На концерте вокалисты вместе с симфоническим оркестром «Палладиум» исполнят саундтреки, играющие ключевую роль в самых напряженных, трогательных и запоминающихся моментах «Очень странных дел». Фанаты услышат такие композиции, как Should I Stay Or Should I Go — The Clash, Running Up That Hill — Kate Bush, Master Of Puppets — Metallica, Heroes — Peter Gabriel и другие.

Ранее художница из Екатеринбурга сделала статую двухметрового демогоргона. Это персонаж из сериала «Очень странные дела». На его создание статуи у Валерии Моисенко ушло четыре месяца, а еще приличное количество труб, монтажной пены, проволоки и папье-маше.

Статую выставляли на вечеринке, посвященной сериалу. О дальнейшей ее судьбе неизвестно.