Пермский край на фестивале «ФормАРТ» представит мурал о семейных традициях

VII сезоне фестиваля посвящён Году народного единства. Создаёт рисунок стрит-арт художница Мария Нестеркина. Работа называется «Связь поколений» — в центре композиции бабушка и внук за лепкой пельменей. По задумке автора, руки бабушки — символ передачи опыта и мудрости, а внук с интересом наблюдает, учится ценить время с близкими. «Хотим изобразить момент из жизни, наполненный теплом. Пельмени для нашей семьи — символ домашнего уюта и единства», — рассказала художница.