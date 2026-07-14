Пермский край на фестивале «ФормАРТ» представит мурал о семейных традициях

Мурал о семейных традициях представит Прикамье на фестивале «ФормАРТ», сообщает правительство региона.
VII сезоне фестиваля посвящён Году народного единства. Создаёт рисунок стрит-арт художница Мария Нестеркина. Работа называется «Связь поколений» — в центре композиции бабушка и внук за лепкой пельменей. По задумке автора, руки бабушки — символ передачи опыта и мудрости, а внук с интересом наблюдает, учится ценить время с близкими. «Хотим изобразить момент из жизни, наполненный теплом. Пельмени для нашей семьи — символ домашнего уюта и единства», — рассказала художница.
После отрисовки муралов стартует общественное голосование — жители смогут поддержать понравившиеся работы, в том числе пермскую. Итоги подведут в августе в Кирове. Призовой фонд: 200 тысяч рублей за первое место, 150 — за второе, 100 — за третье.
Ранее сайт perm.aif.ru писал о том, что на фестивале колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России» выступит народный артист России Дмитрий Певцов.