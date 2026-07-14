Курская корпорация развития требует с регоператора по уборке мусора 257 млн

Вчера «Ъ-Черноземье» сообщал, что АО «Корпорация развития Курской области» подало иски к четырем местным строительным компаниям, столичному поставщику текстиля и курскому предпринимателю. Общая сумма требований по всем заявлениям — 2,5 млрд руб. Наибольшая претензия (929 млн руб.) предъявлена директору и владельцу курского перевозчика ООО «Трансавто» Денису Елькову. Суд оставил иск без движения до 31 августа в связи с процессуальными нарушениями. Минимальная сумма требования — 125 млн руб. — адресована столичному ООО «ТД Меркурий» Марии Ивашко, работающему в сфере оптовой торговли текстилем. Этот иск из-за процессуальных нарушений также оставлен без движения до 28 августа. Отдельно упоминалось заявление курской корпорации развития к московскому производителю дверных и оконных конструкций — ООО «Сафети проект» Марии Молчановой. Сумма претензий оценивается в 200 млн руб.