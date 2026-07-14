Тактическая битва в Истринском водохранилище. Маргарита Ершова — вторая

13 июля на Кубке России по плаванию на открытой воде в акватории Истринского водохранилища зрители увидели не просто заплыв на 5 километров — а наглядный учебник по тактике открытой воды. Без прикрас и без смягчений: тут и расчёт, и жёсткая борьба за каждый метр у буя.