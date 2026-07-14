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Более 150 исполнителей примут участие в XV фестивале «Арзамасские купола»

На заочный отбор заявлялись 592 человека из 26 регионов России и Республики Беларусь.

Источник: Время

С 28 по 30 июля в Арзамасе пройдёт XV Международный фестиваль‑конкурс православной и патриотической песни «Арзамасские купола», сообщили в городской администрации.

В конкурсе примут участие более 150 исполнителей; мероприятие проводится по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия и приурочено к Дню Крещения Руси, Дням преподобного Серафима Саровского и Году единства народов России.

Организаторами выступают правительство Нижегородской области, Нижегородская епархия РПЦ (Московский Патриархат), администрация городского округа Арзамас, благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского и АНО «УК “Саровско‑Дивеевский кластер”. На заочный отбор заявлялись 592 человека из 26 регионов России и Республики Беларусь; прием заявок завершился 28 июня. Наибольшая активность отмечена в Нижегородской области: поступило 122 заявки из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Выксы, Городца, Сарова, Балахны, Лыскова и других муниципалитетов.

В числе участников — авторы‑исполнители, солисты, вокальные ансамбли и церковные коллективы. Кульминацией программы станет гала‑концерт 30 июля на Соборной площади Арзамаса, где финалисты представят лучшие номера. В гала‑концерте примет участие известная исполнительница Майя Балашова.

За 14 лет существования фестиваля в нём приняли участие более 4 000 человек из 50 субъектов РФ, а также делегации из Сербии, Украины, Беларуси, Казахстана, Молдовы и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что фестиваль мордовской культуры «Эрзянь лисьмапря» пройдёт 18 июля в Лукоянове.

(6+).

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