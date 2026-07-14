Социальный фонд России и «Одноклассники» запустили единую афишу мероприятий Центров общения старшего поколения

Проект ЦОСП был запущен в 2022 году на площадях, высвободившихся после объединения Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования. За четыре года инициатива охватила все регионы: на сегодняшний день на базах клиентских служб отделений Социального фонда в 88 субъектах РФ функционирует 999 центров.