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Социальный фонд России и «Одноклассники» запустили единую афишу мероприятий Центров общения старшего поколения

В социальной сети «Одноклассники» опубликована единая афиша, аккумулирующая более 9 тыс. событий, которые проходят в Центрах общения старшего поколения (ЦОСП) во всех регионах Российской Федерации. Анонсы доступны пользователям платформы в каждом субъекте страны.

Источник: Одноклассники

Проект ЦОСП был запущен в 2022 году на площадях, высвободившихся после объединения Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования. За четыре года инициатива охватила все регионы: на сегодняшний день на базах клиентских служб отделений Социального фонда в 88 субъектах РФ функционирует 999 центров.

Деятельность центров направлена на расширение возможностей для самореализации граждан старшего возраста. В рамках работы организуются занятия по компьютерной и финансовой грамотности, консультации по противодействию мошенничеству и управлению личными финансами, а также экскурсии, творческие мастерские и литературные встречи. С запуском афиши пользователи получили возможность отслеживать актуальные события в своем регионе и записываться на участие.

«Одноклассники» являются одной из наиболее востребованных соцсетей среди аудитории старше 55 лет. Платформа системно развивает сервисы для этой возрастной группы и поддерживает федеральные и региональные программы активного долголетия, включая проекты Социального фонда России.

Ознакомиться с мероприятиями в конкретном регионе можно по ссылке.