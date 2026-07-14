Шанс для отличников: Минобразования изменило правила приема в лицеи

Там отметили, что корректировки призваны обеспечить качественный отбор и создать дополнительные возможности для поступления сильнейших абитуриентов.
Главное нововведение касается абитуриентов, поступающих в Лицей имени Ф. Э. Дзержинского БГУ. Ранее те, кто набрал высокие баллы, но не прошел по конкурсу, уже не успевали подать документы в другие лицеи.
«Теперь это исправлено: не зачисленные в 10-й класс Лицея им. Ф. Э. Дзержинского БГУ абитуриенты смогут подать документы в другие лицеи в тот же год», — говорится в сообщении.
Такое право предоставляется при условии, что профильные предметы в выбранном лицее совпадают с дисциплинами, по которым абитуриент сдавал вступительные испытания в Лицей имени Ф. Э. Дзержинского БГУ.
Для подтверждения результатов потребуется предоставить ведомость отметок, добавили в пресс-службе.
В связи с этим установлен дополнительный период приема документов — с 5 по 8 июля. Основной этап подачи заявлений, как и прежде, пройдет с 12 по 15 июня.
Отмечается, что приказы о зачислении в Лицей имени Ф. Э. Дзержинского БГУ будут утверждены не позднее 7 июля, в остальные лицеи — не позднее 10 июля.
Еще одно изменение касается поступающих на профиль «История Беларуси в контексте всемирной истории». Теперь для изучения этого предмета на повышенном уровне необходимо успешно пройти вступительное испытание по «Истории Беларуси».
«Постановление Министерства образования № 119 от 25 июня 2026 года вступит в силу с 1 сентября 2026 года», — отметили в ведомстве.
По данным Минобра, в приемной кампании 2026 года 20 лицеев страны приняли более 2,6 тысячи учащихся из более чем 6,3 тысячи абитуриентов, прошедших вступительные испытания. Средний конкурс по республике составил 2,3 человека на место.
Самый высокий конкурс традиционно зафиксирован в Лицее имени Ф. Э. Дзержинского БГУ — 6,8 человека на место. Наиболее востребованным стал профиль «математика + обществоведение», где конкурс достиг 7−12 человек на место.