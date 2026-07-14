Поучаствовать может каждый: как калининградцы облагораживают кладбище первых переселенцев на Камской

Кладбище на пересечении улиц Камской и Матросова — одно из ранних послевоенных захоронений в городе. Здесь покоятся советские солдаты, которые принимали участие в штурме города, а также первые переселенцы. Увы, кладбище находится не в лучшем состоянии: его закрыли ещё в 1970-х годах, и к 1990-м оно пришло в запустение.