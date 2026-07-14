В селе Каскара Тюменской области открыли новый воркаут-комплекс

Торжественное открытие нового воркаут-комплекса состоялось 10 июля в селе Каскара Тюменской области в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в управлении по спорту и молодежной политике администрации Тюменского муниципального района.
В церемонии открытия приняли участие представители местной администрации, депутатского корпуса и спортивного сообщества. Среди почетных гостей мероприятия были начальник управления по спорту и молодежной политике округа Алла Важенина, председатель Тюменской областной федерации борьбы на поясах и корэш «Батыр» Давлет Хайрутдинов и многие другие.
Программу мероприятия дополнили показательные выступления атлетов из группы «Армстронг-Воркаут», они продемонстрировали упражнения на силовую выносливость.
Новый комплекс полностью укомплектован безопасным оборудованием. Площадка открыта для свободного посещения всеми жителями села и округа.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.