Водителя автобуса в Нижнем Новгороде уволили за угрозы беременной пассажирке

Агрессивного водителя автобуса № 87 уволили после угроз беременной пассажирке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ЦРТС.
Инцидент начался с того, что валидатор не выдал женщине билет. В программе «Кстати…» она пояснила, что водитель потребовал снова приложить банковскую карту. Она так и сделала, но получить билет так и не смогла.
Когда водитель проверил валидатор по просьбе пассажирки, выяснилось, что чеки «зажевало». Шофер забрал смятые билеты и заявил, что женщина все равно должна оплатить проезд.
Из-за этого началась перепалка: водитель оскорбил пассажирку, а когда она не стала молчать, запустил ей в голову полным рулоном с чековой лентой.
В ответ на просьбу вернуть женщине излишне уплаченные 80 рублей шофер якобы пообещал переехать ее автобусом.
Водитель попытался оспорить все обвинения несмотря на то, что потерпевшая сняла его неадекватные действия на видео.
Перевозчик ООО «Транс НН» провел служебное расследование, в ходе которого нарушение подтвердилось. Сегодня стало известно об увольнении мужчины.