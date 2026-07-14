Средняя стоимость подержанного автомобиля на Дону превысила 1,7 млн рублей

По итогам первого полугодия средняя стоимость подержанного автомобиля не старше 15 лет в Ростовской области выросла до 1,72 млн рублей, что на 10,8% выше значения начала года. При этом средний объем предложения в первом полугодии 2026 года был на 29% выше аналогичного периода годом ранее. Об этом «Ъ-Ростов» рассказал руководитель службы регионального развития Авто.ру Михаил Захаренко.