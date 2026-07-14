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Средняя стоимость подержанного автомобиля на Дону превысила 1,7 млн рублей

По итогам первого полугодия средняя стоимость подержанного автомобиля не старше 15 лет в Ростовской области выросла до 1,72 млн рублей, что на 10,8% выше значения начала года. При этом средний объем предложения в первом полугодии 2026 года был на 29% выше аналогичного периода годом ранее. Об этом «Ъ-Ростов» рассказал руководитель службы регионального развития Авто.ру Михаил Захаренко.

Источник: Коммерсантъ

По итогам первого полугодия средняя стоимость подержанного автомобиля не старше 15 лет в Ростовской области выросла до 1,72 млн рублей, что на 10,8% выше значения начала года. При этом средний объем предложения в первом полугодии 2026 года был на 29% выше аналогичного периода годом ранее. Об этом «Ъ-Ростов» рассказал руководитель службы регионального развития Авто.ру Михаил Захаренко.

По данным эксперта, год назад рост за полугодие составил 2% с 1,59 до 1,62 млн руб. «В июне 2026 года рынок продемонстрировал восстановление к привычному уровню. В прошлом году он был значительно слабее из-за строгих условий кредитования и общей неопределенности», — считает господин Захаренко.

Во второй половине 2026 года в Авто.ру ожидают роста продаж гибридных моделей. «Однако повышение курса валют и проблемы с топливом могут заставить потребителей отложить покупку автомобилей», — отметил Михаил Захаренко.