«Добавить рекреации»: власти рассказали, как предлагают реконструировать площадь Победы в Калининграде

Архитекторы подготовили несколько вариантов реконструкции площади Победы в Калининграде. Основные изменения планируются на территории перед КДЦ. Власти хотят обсудить решения с жителями города. Подробнее — в материале Калининград.Ru.
В администрации города отмечают, что площадь Победы — один из знаковых объектов Калининграда. Её реконструировали в 2005 году. Она делится на три части: парковка перед КДЦ, центральная площадь с Триумфальной колонной и территория перед ТЦ «Кловер». Каждая из них отличается размером, окружением и функциями.
Площадь территории перед Калининградским деловым центром составляет 7,5 тысячи квадратных метров. Сейчас её используют как парковку, а также для организации пешеходного транзита. В мэрии признают, что у этой части площади Победы есть проблемные моменты. Среди них — отсутствие рекреации, нет удобства для пешеходов и альтернативных функциональных сценариев, два пользователя стоянки — частный и муниципальный.
Архитекторы подготовили три проектных предложения для площади Победы перед КДЦ. Первые два отличаются в основном внешним обликом. Авторы хотят освободить от стоянки центральную часть непосредственно напротив входа в деловой центр. Там можно было бы разбить вазоны и установить скамейки. По обе стороны предлагают оставить автомобильную парковку, но «спрятать» её от пешеходной зоны деревьями. Третий же вариант — полная реорганизация территории под транспортно-пересадочный узел.
Площадь центральной части с Триумфальной колонной превышает десять тысяч квадратных метров. Из проблемных моментов власти указывают на отсутствие нормативного доступа для маломобильных групп населения и неудобные лавки. Как и у территории перед КДЦ, у неё могут быть дополнительные функции — размещение ёлки и катка, городской ярмарки, аттракционов.
Часть площади Победы возле ТЦ «Кловер» самая маленькая — менее четырёх тысяч квадратных метров. В качестве проблем в администрации также называют низкие каменные лавки, которые летом нагреваются на солнце. Из возможных новых функций — создание удобной пешеходной связи за счёт ликвидации части проезда по улице Баранова (до спуска в паркинг).
Вопрос реконструкции площади Победы будут обсуждать в эфире «ГорПросвета» 17 июля. В администрации Калининграда хотят услышать от жителей дополнительные пожелания и узнать мнение о том, что делать в первую очередь и какие мероприятия позволят улучшить функциональное использование территории.
Ранее глава администрации Калиниграда Елена Дятлова рассказывала, что площадь Победы нуждается в реконструкции. Власти пообещали обсудить вопрос с жителями, после чего приступить к подготовке проектной документации.
Изображения: администрация Калининграда.