«Добавить рекреации»: власти рассказали, как предлагают реконструировать площадь Победы в Калининграде

Архитекторы подготовили три проектных предложения для площади Победы перед КДЦ. Первые два отличаются в основном внешним обликом. Авторы хотят освободить от стоянки центральную часть непосредственно напротив входа в деловой центр. Там можно было бы разбить вазоны и установить скамейки. По обе стороны предлагают оставить автомобильную парковку, но «спрятать» её от пешеходной зоны деревьями. Третий же вариант — полная реорганизация территории под транспортно-пересадочный узел.