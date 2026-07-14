Георгий Жданкин: 57 выпускников НГАТУ стали специалистами в области биоэкологии и природоохранной деятельности

«Сегодня мы провожаем во взрослую жизнь не просто 57 человек с дипломами, а новое поколение исследователей и защитников природы. Ваши знания сейчас нужны как никогда: от сохранения биоразнообразия наших лесов и чистоты Волги до обеспечения продовольственной безопасности страны на микробиологическом уровне. Мы гордимся тем, что вы уносите из стен НГАТУ не только теорию, но и бесценный практический опыт, полученный на базе наших лабораторий и ведущих хозяйств региона», — отметил и.о. ректора НГАТУ Георгий Жданкин.