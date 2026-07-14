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Георгий Жданкин: 57 выпускников НГАТУ стали специалистами в области биоэкологии и природоохранной деятельности

Выпускники смогут работать по специальности широкого профиля.

Источник: Время

57 выпускников НГАТУ стали специалистами в области биоэкологии и природоохранной деятельности. Об этом сообщил и.о. ректора агротехнологического университета Георгий Жданкин.

Среди выпускников многие специализируются на агроэкологическом мониторинге, управлении почвенным плодородием ландшафтов и питанием культурных растений, а также исследуют агроэкологию и рациональное природопользование в сфере АПК.

«Сегодня мы провожаем во взрослую жизнь не просто 57 человек с дипломами, а новое поколение исследователей и защитников природы. Ваши знания сейчас нужны как никогда: от сохранения биоразнообразия наших лесов и чистоты Волги до обеспечения продовольственной безопасности страны на микробиологическом уровне. Мы гордимся тем, что вы уносите из стен НГАТУ не только теорию, но и бесценный практический опыт, полученный на базе наших лабораторий и ведущих хозяйств региона», — отметил и.о. ректора НГАТУ Георгий Жданкин.

Молодые специалисты отправятся работать инспекторами экологического надзора, биологами-охотоведами, экспертами-токсикологами, научными сотрудниками профильных НИИ, специалистами отделов контроля качества на мясокомбинатах и молочных заводах, а также продолжат академическую карьеру в аспирантуре.

Как отметила замминистра науки и высшего образования Нижегородской области Любовь Широкова, регион сегодня переживает настоящий технологический рывок: создание IT-кластеров, развитие автомобилестроения, внедрение инноваций в промышленность.

По ее словам, фундаментом любой экономики всегда было и будет сельское хозяйство, а также экологическая составляющая.

«Университет дал вам мощную базу, вооружил современными технологиями и научил главному — учиться дальше. Смело беритесь за самые сложные участки, предлагайте нестандартные решения, автоматизируйте рутину. Агропромышленный комплекс — уже не только про физический труд. Современное АПК — это дроны, анализ больших данных, генная инженерия, биотехнологии и робототехника. Будьте дерзкими в своих научных поисках! Желаю вам найти свое истинное призвание, построить успешную карьеру, крепких семей, здоровья и благополучия. Пусть знания, полученные в стенах НГАТУ, станут вашим главным конкурентным преимуществом», — заключила Любовь Широкова.

Ранее сообщалось, что более 50 проектов нижегородских ученых получили грантовую поддержку Российского научного фонда.