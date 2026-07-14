Пять населенных пунктов исчезли с карты Беларуси за месяц

С карты Беларуси исчезли сразу пять населенных пунктов за один месяц. Такая информация появилась в обновленном бюллетене Белгеодезии.
Так, в конце июня в Беларуси упразднили сразу пять населенных пунктов — три деревни и два хутора, в которых не осталось постоянных жителей. Соответствующие решения были приняты местными властями в период с 23 по 25 июня, после чего изменения были внесены в базу данных Госкартгеоцентра.
В итоге с карты страны исчезли деревни Алашковщина и Мацковичи в Поставском районе Витебской области, а также хутора Ериново и Подсосна на Поставщине, а также деревня Кривое Село в Ляховичском районе Брестской области.
Суммарно с начала года в Беларуси упразднены уже 18 населенных пунктов.
Тем временем Россельхознадзор запретил мясо и сыр с трех белорусских предприятий из-за кишечной палочки и остатков лекарств.
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