Пять населенных пунктов исчезли с карты Беларуси за месяц

Так, в конце июня в Беларуси упразднили сразу пять населенных пунктов — три деревни и два хутора, в которых не осталось постоянных жителей. Соответствующие решения были приняты местными властями в период с 23 по 25 июня, после чего изменения были внесены в базу данных Госкартгеоцентра.