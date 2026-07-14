Петр Федоров и Паулина Андреева снимутся в сериале про ИИ

Начались съемки сериала Okko «Живая». Главные роли в нем исполнят Петр Федоров и Паулина Андреева. Психологический детектив рассказывает о недалеком будущем, поднимая вопрос, будет ли человек нужен человеку в эпоху развитого ИИ, сообщили РБК Life в пресс-службе Okko.
Сюжет картины разворачивается в 2030 году. ИИ широко применяется во всех сферах человеческой жизни: от медицины до услуг цифрового государства. Силовое ведомство запускает экспериментальный проект — программу, способную расследовать преступления, тщательно реконструировать события и анализировать поведение людей. Нейросеть (Паулина Андреева) самостоятельно выбирает себе напарника, чтобы лучше понимать человеческую природу. Им становится следователь Илья Малис (Петр Федоров). Паре предстоит расследовать серию загадочных убийств. Однако скоро Малис понимает, что нейросеть не просто программа-напарник, она — живая.
Съемки сериала «Живая», 2026 год.
(Фото: Okko).
«Мне кажется, что воссоздать картину будущего — не основная задача нашего проекта. Тем более что в принципе спрогнозировать ее довольно сложно. Что касается моего героя, то он хоть и действует в будущем, но сам является приверженцем прошлого и с трудом принимает все новое: любит старую куртку, старую машину, и понятия о добре и зле у него, наверное, тоже устаревшие», — объяснил Петр Федоров.
Режиссерами проекта выступят Андрей Джунковский и Илья Овсенев. Вместе они работали над проектами «Сладкая жизнь», «Лучше, чем люди», «Сны Алисы» и «Амура». Овсенев также будет оператором-постановщиком шоу.
«Я работала с Андреем Джунковским над проектом “Лучше, чем люди”. Мне очень нравится он и его команда. Рада поэкспериментировать с предположениями о развитии ИИ, который я можно сказать и играю. Это сильная драматическая история, когда человек может найти понимание и близость по сути с мощным программным обеспечением», — заявила Паулина Андреева.
Съемки сериала «Живая», 2026 год.
(Фото: Okko).
Шоураннером проекта выступит Руслан Сорокин, ранее работавший продюсером, сценаристом и режиссером над множеством фильмов и сериалов, включая «Обратную сторону луны», «Мажора» и «Пассажиров».
«В этом проекте герой Пети Федорова проходит путь — и, как это бывает в хороших историях, прежде всего путь внутрь самого себя. Внешне это может напоминать настоящую одиссею: он попадает в разные миры и пространства, встречает разных людей, сталкивается с разными отношениями — и все это в попытке раскрыть дело о гибели своей жены», — поделился подробностями Андрей Джунковский.
Сценарий для проекта написали Илона Гайтян и Ирина Аркадьева, продюсерами сериала выступят Михаил Врубель, Антон Сиренко, Анна Драгункина, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев.
В шоу также снимутся Ирина Старшенбаум, Мария Андреева, Карина Разумовская, Кузьма Котрелёв, Ольга Смирнова, Владислав Ветров, Сергей Горошко, Максим Стоянов, Артур Иванов, Сергей Мигицко, Олег Рязанцев, Василий Михайлов, Аркадий Коваль и многие другие.
Тизер сериала «Трудно быть богом».
Ранее вышел первый тизер сериала «Трудно быть богом» с Александром Радойичичем и Сергеем Безруковым. В основу сюжета легла повесть Аркадия и Бориса Стругацких «Трудно быть богом», которая входит в цикл «Мир Полудня».
Александар Радойичич играет главную роль, дона Руматы. Сергей Безруков воплотит на экранах дона Кондора. За производство сериала отвечают «НМГ Студия» и Team Films при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
В фильме также снялись Виктория Исакова («Нежность», «Эпидемия»), Федор Бондарчук («Буратино», «Калимба»), Никита Кологривый («Август», «Слово пацана. Кровь на асфальте»), Федор Лавров («Тень Чикатило»), Леонид Ярмольник («Мастер и Маргарита»), Лев Зулькарнаев («Пока небо смотрит»), Равшана Куркова («Я делаю шаг»), Виктор Добронравов («Онегин»), Иван Агапов («Столыпин») и другие.
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