Петр Федоров и Паулина Андреева снимутся в сериале про ИИ

«Мне кажется, что воссоздать картину будущего — не основная задача нашего проекта. Тем более что в принципе спрогнозировать ее довольно сложно. Что касается моего героя, то он хоть и действует в будущем, но сам является приверженцем прошлого и с трудом принимает все новое: любит старую куртку, старую машину, и понятия о добре и зле у него, наверное, тоже устаревшие», — объяснил Петр Федоров.