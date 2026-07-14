В минприроды Прикамья предупредили жителей об оползнях на реке Чусовой

Министерство природных ресурсов Пермского края предупредило об оползнях на реке Чусовой.
Из-за ливней река вышла на дождевое половодье, уровень воды поднялся до критических отметок. На береговой линии фиксируют многочисленные оползни. Особенно опасно на участке от урочища Журавлик до села Кын включительно.
Минприроды рекомендует туристам отказаться от сплавов и не посещать туробъекты на берегах Чусовой до тех пор, пока уровень воды не стабилизируется. Условно безопасных стоянок почти не осталось, так как вода их затопила.
Также возможны внезапные обвалы, камнепады и осыпи. По реке плывут деревья и коряги, образуются заторы и подводные ловушки.
«Сложность прохождения маршрута резко возросла до категорий весенней воды, что создает прямую угрозу жизни даже для опытных туристов», — отметили в министерстве.
В ведомстве призывают жителей и гостей края подходить к планированию отдыха ответственно, не выходить на воду с детьми и следить за предупреждениями экстренных служб.
Напомним, в Прикамье четвёртые сутки ищут девушку, которую унесло мощным потоком воды в селе Кын. Подробнее — в материале.