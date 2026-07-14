Почти 40 человек погибли в ДТП на дорогах Нижегородской области за лето

Летом на дорогах Нижегородской области произошло 562 аварии. В них пострадали 703 человека, еще 36 — погибли. Печальной статистикой поделились в региональной ГАИ.
Также, по данным Госавтоинспекции, с 1 июня в области зарегистрировали 40 ДТП с участием трех и более машин.
В большинстве случаев причиной аварий становилось нарушение ПДД водителями. Автовладельцы нередко превышают скорость, нарушают дистанцию между машинами, игнорируют дорожные знаки.
Алкоголь — еще одна из причин дорожных происшествий. 46 аварий этим летом произошло в регионе именно по вине пьяных или отказавшихся проходить медосвидетельствование водителей.