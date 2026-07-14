В Оренбургской области в августе состоится фестиваль «Музыка в степи»

Мероприятия фестиваля живой музыки и искусства состоятся в городах Оренбурге и Соль-Илецке, а также на Боевой Горе в Соль-Илецком муниципальном округе. В прошлом году «Музыка в степи» объединила 12 тыс. зрителей, треть из них — представители других регионов страны. В этот раз гостей ждут концерт местных, российских и международных коллективов, уникальные инсталляции и иммерсивные шоу, танцевальные перформансы, фестиваль воздушных змеев, мастер-классы и конкурсы.