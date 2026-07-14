В Оренбургской области в августе состоится фестиваль «Музыка в степи»

Ежегодный фестиваль под открытым небом «Музыка в степи» пройдет в Оренбургской области с 1 по 16 августа в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей.
Мероприятия фестиваля живой музыки и искусства состоятся в городах Оренбурге и Соль-Илецке, а также на Боевой Горе в Соль-Илецком муниципальном округе. В прошлом году «Музыка в степи» объединила 12 тыс. зрителей, треть из них — представители других регионов страны. В этот раз гостей ждут концерт местных, российских и международных коллективов, уникальные инсталляции и иммерсивные шоу, танцевальные перформансы, фестиваль воздушных змеев, мастер-классы и конкурсы.
Впервые на Боевой Горе будет организован палаточный лагерь. Гости смогут приехать на фестиваль на один вечер или остаться с ночевкой на три дня. Отметим, вход на мероприятия свободный, по регистрации.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.