Самый заметный рост зарплат в Прикамье зафиксирован в секторе АПК и добычи сырья

На третьей позиции рейтинга оказался рабочий персонал. В этой сфере медианная зарплата выросла с начала года на 12,3% — до 101,2 тыс. руб. Также в список самых быстрорастущих по зарплате профессий вошли строители (+11,1%, до 116,6 тыс. руб.) и юристы (+10,5%, до 67,5 тыс. руб.).