И курица, и яйцо

«Продажа заложенного имущества должника в процедуре производства осуществляется по специальному порядку закона “О банкротстве”». Этот порядок, как правило, согласовывается непосредственно с залоговым кредитором, и покупатель может в этом случае приобрести имущество уже свободным от такого залога, а вырученные средства просто распределяются в пользу залогового кредитора в приоритетном порядке. Иными словами, залог сам по себе — это, скорее, технический, урегулированный законом элемент структуры сделки, чем проблема. Но гораздо больше вопросов у потенциального покупателя может вызвать упоминание об арестах, наложенных на часть имущества. Этот момент потребует особенно тщательного due diligence [от англ. «должная осмотрительность» — комплексная проверка объекта инвестирования (бизнеса, актива, проекта) перед сделкой — прим. «Ъ-Ростов»] со стороны потенциального покупателя, так как природа таких арестов обычно прямо в документах не раскрывается, а ее выяснение может отнять время", — пояснил специалист.