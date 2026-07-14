Утонувший под Неманом 17-летний подросток отдыхал на берегу озера с родственниками

17-летний подросток, утонувший под Неманом, отдыхал на берегу озера с семьёй. Об этом «Клопс» сообщает источник в экстренных службах региона.
В понедельник, 13 июля, компания расположилась у водоёма под названием Брандвахта. По словам источника, это место не оборудовано для купания. Когда мальчик пошёл купаться, близкие наблюдали, как он плавает, но в какой-то момент потеряли его из виду.
Родственники пытались найти его самостоятельно. Около четырёх утра 14 июля они всё же обратились в МЧС.
Подросток утонул в районе посёлка Лагерное. Тело найдено водолазной группой муниципальных спасателей и передано сотрудникам полиции. Родственникам оказывает помощь психолог МЧС России.
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