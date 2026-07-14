В новый сезон — с новым названием: почему переименовали ФК «Пари НН»

Перед стартом турнира в первой лиге первенства России ФК «Пари НН» вернул себе прежнее название ФК «Нижний Новгород». Эта новость нижегородскими болельщиками была встречена с воодушевлением.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проинформировал, что клуб вступает в сезон с новым учредителем. «В непростой экономической ситуации мы сделали всё, чтобы сохранить команду. Это значимое событие для регионального спорта. Несколько месяцев вместе с ЦУРС вели сложные переговоры, искали того, кто разделяет наши ценности», — отметил Глеб Сергеевич.
Глава региона также подчеркнул, что главный приоритет неизменен: правительство региона сконцентрирует силы на развитии детско-юношеского футбола, а бесплатные школы и секции продолжат работу.
Генеральным спонсором ФК «НН» стала группа «Нижфарм», а новым ключевым акционером — исполнительный директор компании «Р-Фарм» Андрей Артёмов.
«Нижний Новгород — один из ключевых городов страны, и он заслуживает футбола самого высокого уровня. Наша цель: системно и всесторонне развивать клуб, вернуть его в российскую премьер-лигу. Мы понимаем, что этот путь потребует времени, усердной работы и серьёзных вложений — как в основную команду, так и в Академию. Нижний Новгород должен всерьёз и надолго закрепиться в элите отечественного футбола», — пообещал предприниматель.
«В российском профессиональном футболе лишь несколько клубов существуют за счёт частных инвестиций. И сегодня эта модель актуальна как никогда. Приход инвесторов в главный футбольный клуб Нижегородской области — важный и своевременный шаг», — считает генеральный директор АНО ЦУРС Максим Гафуров.
Свой путь по возвращению в элиту ФК «Нижний Новгород» начал с домашнего матча против волгоградского «Ротора», который также серьёзно настроен бороться за повышение в классе. Обе команды в межсезонье прилично обновились, у хозяев на поле вышли сразу пятеро новобранцев, двое из которых забили ещё в первом тайме. Отличились Артём Соколов и Глеб Пополитов. Далее гости ответили своими двумя голами, однако перед самым перерывом Вячеслав Грулёв с пенальти вернул нижегородцам преимущество. А под занавес встречи Станислав Лапинский установил окончательный счёт — 4:2. Отметим, что на трибунах собралось 10300 зрителей. Такую аудиторию наша команда нечасто собирала в минувшем сезоне в РПЛ.
Свой следующий матч «горожане» проведут 19 июля в Набережных Челнах против «КамАЗа». Всего в турнире принимают участие 18 коллективов, которые сыграют в два круга. Всего — 34 тура. Две лучших команды получат путёвку в РПЛ, а занявшие 3−4-е места сыграют в стыковых играх.
6+
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, что обновленный ФК «Победа» выиграл в Челябинске.