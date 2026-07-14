В новый сезон — с новым названием: почему переименовали ФК «Пари НН»

Свой путь по возвращению в элиту ФК «Нижний Новгород» начал с домашнего матча против волгоградского «Ротора», который также серьёзно настроен бороться за повышение в классе. Обе команды в межсезонье прилично обновились, у хозяев на поле вышли сразу пятеро новобранцев, двое из которых забили ещё в первом тайме. Отличились Артём Соколов и Глеб Пополитов. Далее гости ответили своими двумя голами, однако перед самым перерывом Вячеслав Грулёв с пенальти вернул нижегородцам преимущество. А под занавес встречи Станислав Лапинский установил окончательный счёт — 4:2. Отметим, что на трибунах собралось 10300 зрителей. Такую аудиторию наша команда нечасто собирала в минувшем сезоне в РПЛ.