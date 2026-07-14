Свыше 311 тыс. заявлений подано по программам высшего аграрного образования

Приемная кампания в аграрных вузах Минсельхоза России показала устойчивый рост интереса со стороны абитуриентов. Так, по программам высшего образования подано уже свыше 311 тыс. заявлений — почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в полтора раза больше по сравнению с 2024-м, сообщили в Минсельхозе РФ.
В частности, растет запрос на целевое обучение. Если два года назад к этому времени было подано четыре тысячи заявлений, то в эту приемную кампанию — уже свыше 5,3 тыс. По программам среднего профессионального образования количество поданных заявлений за два года увеличилось на четверть — до 35 тыс. Наиболее высокую динамику показывают программы по агроинженерии, ветеринарии, агрономии, садоводству и технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Рост внимания к аграрному образованию отражает системные изменения в подготовке специалистов для отрасли. Среди приоритетов — сформировать непрерывную траекторию профессионального развития: от знакомства с современным сельским хозяйством в школе до обучения в колледже или вузе и последующего трудоустройства на предприятие. С 2025 года эта работа ведется по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Первое звено системы непрерывной подготовки кадров для АПК — агротехнологические классы. В 67 регионах уже открыто свыше 1000 таких классов, в новом учебном году их количество будет удвоено. Отдельное направление — модернизация среднего профессионального образования. С 2026 года запущена программа «Агропрофи», по которой аграрные колледжи получают гранты на модернизацию, приобретение оборудования, учебных материалов и программного обеспечения.
Продолжается обновление и высшей аграрной школы. В университетах создаются современные лаборатории, учебно-производственные площадки и профильные аудитории, модернизируются учебные корпуса и общежития. Образовательные программы перестраиваются с учетом реальных запросов отрасли: расширяется целевая подготовка, увеличивается объем практики и стажировок, предприятия участвуют в разработке учебных курсов и предоставляют студентам доступ к современным технологиям и оборудованию. Кроме того, вузы активно внедряют индивидуальные учебные планы для того, чтобы молодые люди могли совмещать образование с работой по аграрной специальности.
«Для нас важен не только сам рост цифр приема, а то, что молодежь все чаще осознанно выбирает аграрную отрасль. Мы выстраиваем понятный путь от агротехкласса до конкретного рабочего места: вместе с бизнесом меняем содержание программ, усиливаем практическую подготовку, обновляем колледжи и университеты, создаем современные и комфортные условия для учебы и жизни. Сегодня АПК конкурирует за талантливых ребят с другими высокотехнологичными отраслями. Рост числа поступающих почти в полтора раза за два года показывает, что аграрное образование становится сильнее, современнее и ближе к реальному производству», — отметила министр сельского хозяйства Оксана Лут.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.