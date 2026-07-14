Свыше 311 тыс. заявлений подано по программам высшего аграрного образования

«Для нас важен не только сам рост цифр приема, а то, что молодежь все чаще осознанно выбирает аграрную отрасль. Мы выстраиваем понятный путь от агротехкласса до конкретного рабочего места: вместе с бизнесом меняем содержание программ, усиливаем практическую подготовку, обновляем колледжи и университеты, создаем современные и комфортные условия для учебы и жизни. Сегодня АПК конкурирует за талантливых ребят с другими высокотехнологичными отраслями. Рост числа поступающих почти в полтора раза за два года показывает, что аграрное образование становится сильнее, современнее и ближе к реальному производству», — отметила министр сельского хозяйства Оксана Лут.