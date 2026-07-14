Движение по второй очереди моста через Егошиху в Перми могут открыть осенью

Сейчас рабочие монтируют оставшиеся два пролета, осталось уложить 20 балок. Эти работы планируется завершить в начале августа. Затем начнется обустройство мостового полотна. Отмечается, что водоотвод с проезжей части будет осуществляться через дренажные блоки, также будут установлены ливнеприемные очистные колодцы и габионы, которые защитят конус моста от размывов и обрушений. После ввода второй очереди рабочие приступят к ремонту первой: заменят мостовое полотно, деформационные швы, покроют опоры гидроизоляционным составом и покрасят. После завершения всех работ дорога расширится с четырех до шести полос. Весь комплекс работ по контракту должен завершиться в 2027 году.