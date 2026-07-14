Коленки тряслись! Спасшие 30 детей Старобельска охранники удостоены наград

«Если скажем, что не было страшно, конечно, соврём. Но настоящий ужас объял утром, когда рассвело. Коленки затряслись», — признаются в телефонном разговоре с корреспондентом rostov.aif.ru охранники педагогического колледжа в Старобельске (Луганская Народная Республика) Анатолий Васильченко и Виктор Тараскин. Сейчас мужчины едут на малую родину из столицы, где им вручили высокие награды за проявленное мужество.
Рискуя собственными жизнями, они вывели из-под обстрелов учащихся педагогического колледжа. Пока всё вокруг было в огне, охранники вместе с учителем Еленой Юрьевой вели учащихся в безопасное место. Благодаря их смелости и отваге несколько десятков мальчиков и девочек остались живы.
Заступили на смену.
Трагедия в Старобельске произошла в ночь на 22 мая 2026 года. В ночь атаки ВСУ в здании общежития колледжа находились 86 студентов в возрасте от 16 до 22 лет. 21 студент погиб, ранены и пострадали более 60 человек.
Анатолий Васильченко и Виктор Тараскин в ту ночь были на смене. Рискуя жизнями, охранники выводили подростков из здания. Они удостоены специальной премии «Всё для Победы!».
Корреспондент rostov.aif.ru.поговорила с охранниками. Они сейчас как раз в дороге, вместе возвращаются из столицы в Старобельск. Виктору Тараскину 64 года. У него семья: жена, сын, дочка и двое внуков. На вопрос, считает ли он себя героем, Виктор сказал, что старался сделать всё, что от него зависело.
«Я поступил, прежде всего, как человек. Что мог, то и сделал. И очень удивился, когда узнал, что нас будут награждать. Мы ведь обычные охранники. Приятно было, что нас отметили», — рассказал он.
Анатолий, которому Виктор передал трубку, рассказал о том дне, когда случилась трагедия.
«Всё началось внезапно. Тихо было, а потом — прилёты, электричество выключилось, начался пожар, пыль поднялась столбом», — говорит мужчина.
Анатолий тоже благодарен за награду. Он отметил, что не считает себя и напарника единственными героями. В тот день весь коллектив колледжа сплотился. Никто не оставался я в стороне.
«Мы были на дежурстве, а остальные сотрудники находились по домам, но они вскоре тоже подтянулись и стали помогать», — вспоминает Анатолий.
Награда пришлась ему практически к юбилею. На днях мужчине исполнится 60 лет. Дома его ждут жена, сын и внук.
Новый семестр.
Елена Юрьева, с которой редакции тоже удалось связаться, в момент трагедии находилась в другом корпусе общежития. Она помогла 33 студентам выйти из здания и покинуть опасную зону. Елена рассказала, что после страшных событий коллектив учебного заведения вернулся к своим обязанностям. Учебное заведение готовится к новому семестру. Идёт набор абитуриентов.
«Абсолютно все на местах. Идёт приёмная кампания: студенты приносят документы», — рассказала она сегодня в беседе с корреспондентом.
Говоря о своём физическом и эмоциональном состоянии, сотрудница признается: самое страшное позади, но шрамы в душе останутся надолго.
«Мне ещё тяжело, но уже получше. Я просто учусь с этим жить», — тихо говорит она.
Охранник дядя Коля.
Добавим, это не первый случай, когда простые люди проявляют особую храбрость и героизм. В феврале охранник Анапского техникума 55-летний Николай Замараев ценой своей жизни преградил путь вооружённому нападавшему.
У Николая Замараева остались супруга, пасынок Александр и дочь Вероника, которая проживает в Ростове. За четыре месяца до своей героической смерти он стал дедушкой. Николай Павлович с нетерпением ждал встречи с внуком, часто созваниваясь и переписываясь с любимой дочерью, но этому не суждено было случиться. Посмертно Николай Замараев был удостоен премии Тиграна Кеосаяна.
Никто из них — ни педагоги, ни охранники — не искали славы и признания. Но в трудную минуту не отступили, и их верные решения спасли десятки жизней.