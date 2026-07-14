Задержан водитель, сбивший насмерть мать на глазах ребёнка

Смертельное ДТП под Волгоградом 12 июня потрясло жителей региона. На трассе «Волгоград — Котельниково — Сальск» в Красноармейском районе 36-летний водитель за рулём Haval Jolion сбил 35-летнюю женщину. От удара она скончалась на месте. Мужчина скрылся, оставив трёхлетнюю дочь погибшей.
Ребёнок остался у тела матери — неизвестно, сколько времени девочка провела на дороге. 14 июля водителя задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. В материале — хронология, версии очевидцев и официальные комментарии.
Подробности в материале vlg.aif.ru.
Трагедия на трассе: машина сбила мать, ребёнок выжил.
По данным региональной полиции, трагедия случилась ровно в полночь на трассе «Волгоград — Котельниково — Сальск». Подробности аварии не разглашаются, в официальном сообщении говорится только, что 35-летняя женщина погибла на месте, а водитель оставил место ДТП. Но волгоградцы делились в районном чате своими версиями.
По одной женщина с трёхлетней дочкой вышла к дороге в ожидании такси, на котором хотели добраться домой. Машина налетела на мать на глазах ребенка.
Другие возражали: пешеход была пьяна и уселась прямо на проезжую часть. Водитель был в шоке, когда её сбил. Он не скрывался — сотрудники ГИБДД сами отпустили его «по запарке».
Одна из волгоградок рассказывает со слов мужа: он видел лежащее на дороге тело молодой худощавой рыжеволосой женщины, когда выехал ночью из дома в надежде заправить автомобиль. Его остановил госавтоинспектор, поинтересовался — не выпивал ли? Было около 3:40. Проезжая мимо этого же места в седьмом часу утра на работу, он застал уже только очерченное белым место, где прежде было тело, и что-то похожее на грязь.
Оставил девочку у тела матери: водитель скрылся с места ДТП.
Представившаяся родственницей погибшей Ирина рассказала: волгоградка с маленькой дочкой возвращалась с пляжа. Такси не было. Она, похоже, шла вдоль дороги и пыталась остановить попутную машину. От удара кроссовера женщину отбросило на 17 метров. Автомобиль переехал её голову.
По словам горожанки, малышка так рассказывала о случившемся: «Машина — бух, мама — бух. Дядя вышел, посмотрел и уехал».
Неизвестно, сколько времени ребёнок провел рядом с погибшей матерью.
«Это чудовище, что находился за рулём, видел девочку и оставил её в опасной ситуации, просто испугался за свою шкуру. Да, место не освещённое, возможно, и шла она не по той стороне. Но никто точно не знает, в какое время это произошло. Говорят, какой-то водитель позвонил в ГИБДД, представился свидетелем, а затем скрылся. Возможно, это был тот, кто её сбил», — рассказывает Ирина.
Между тем в семье уже было не одно горе — в августе 2025-го погиб отец детей, всего же у них четвёртые похороны. Теперь девочка и ещё один ребенок, мальчик, остались сиротами.
«Конечно, родные заберут, воспитают. Но этого негодяя Бог накажет: оставлять ребёнка рядом с телом погибшей матери — этому нет оправдания», — говорит волгоградка.
Водитель задержан: возбуждено уголовное дело.
Обсуждающие трагедию волгоградцы разделились: одни требуют смертной казни для водителя и на эмоциях проклинают всех, кто когда-либо сидел за рулём, называя их убийцами.
Другие винят саму погибшую: «Наверное, думала, что бессмертная. Там нет пешеходного перехода. И что она делала на дороге в такое время с маленьким ребёнком?».
Третьи возражают: «Сбить женщину с малышкой и уехать? Благо, помогли дачники. Видел бы он эти детские слёзы…».
В региональном полицейском главке сообщают:
"За рулём Haval Jolion был 36-летний мужчина. 35-летняя женщина находилась на проезжей части дороги. Водитель, сбив пешехода, с места происшествия скрылся, но позже был установлен и задержан правоохранителями.
Следователем отдела полиции Красноармейского района Волгограда возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ".