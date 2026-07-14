Задержан водитель, сбивший насмерть мать на глазах ребёнка

«Это чудовище, что находился за рулём, видел девочку и оставил её в опасной ситуации, просто испугался за свою шкуру. Да, место не освещённое, возможно, и шла она не по той стороне. Но никто точно не знает, в какое время это произошло. Говорят, какой-то водитель позвонил в ГИБДД, представился свидетелем, а затем скрылся. Возможно, это был тот, кто её сбил», — рассказывает Ирина.