В Татарстане обновили мост через реку Тойму на дороге М-7 «Волга» — Бизяки

Капитальный ремонт моста через реку Тойму завершили на автомобильной дороге М-7 «Волга» — Бизяки в Елабужском муниципальном районе Республики Татарстан по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
На объекте длиной 72,3 м выполнено переустройство сетей газоснабжения, деформационных швов, системы организованного водоотвода, очистных сооружений и водосбросных лотков. Обновленный мост является важным звеном в транспортной сети района, он обеспечивает безопасное сообщение между населенными пунктами.
Благодаря проведенным работам значительно повысилась пропускная способность участка. Это особенно актуально для местных сельхозпроизводителей и жителей, ежедневно пользующихся этим маршрутом.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.