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В Татарстане обновили мост через реку Тойму на дороге М-7 «Волга» — Бизяки

Его протяженность составляет более 70 метров.

Источник: Национальные проекты России

Капитальный ремонт моста через реку Тойму завершили на автомобильной дороге М-7 «Волга» — Бизяки в Елабужском муниципальном районе Республики Татарстан по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

На объекте длиной 72,3 м выполнено переустройство сетей газоснабжения, деформационных швов, системы организованного водоотвода, очистных сооружений и водосбросных лотков. Обновленный мост является важным звеном в транспортной сети района, он обеспечивает безопасное сообщение между населенными пунктами.

Благодаря проведенным работам значительно повысилась пропускная способность участка. Это особенно актуально для местных сельхозпроизводителей и жителей, ежедневно пользующихся этим маршрутом.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.