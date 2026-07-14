Аварийность из‑за пьяных водителей в Нижегородской области снизилась вдвое

Аварийность в Нижегородской области за пять месяцев 2026 года сократилась по основным показателям, сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области со ссылкой на данные Госавтоинспекции региона. Согласно информации, число ДТП упало на 9,6% (с 1 564 до 1 414), пострадавших стало на 12,3% меньше (с 2 035 до 1 785), а погибших — почти на треть (минус 31,3%, со 112 до 77 человек).