Аварийность из‑за пьяных водителей в Нижегородской области снизилась вдвое

Аварийность в Нижегородской области за пять месяцев 2026 года сократилась по основным показателям, сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области со ссылкой на данные Госавтоинспекции региона. Согласно информации, число ДТП упало на 9,6% (с 1 564 до 1 414), пострадавших стало на 12,3% меньше (с 2 035 до 1 785), а погибших — почти на треть (минус 31,3%, со 112 до 77 человек).
Наиболее значимое снижение зафиксировано по авариям, совершённым водителями в состоянии опьянения: количество таких ДТП уменьшилось на 55% (с 151 до 68), число погибших в них — на 65,5% (с 29 до 10), число пострадавших — на 57,3% (с 218 до 93). При этом в девяти муниципалитетах, включая Нижний Новгород, Воротынский и Кулебакский округа, отмечается рост ДТП при участии пьяных водителей и увеличение числа погибших в таких авариях.
Важную роль в профилактике играет взаимодействие ГИБДД с населением: за пять месяцев 2026 года поступило 1 211 сообщений о фактах нетрезвого вождения по номеру 112, что привело к задержанию 266 водителей. По словам министра транспорта и автомобильных дорог Леонида Самухина, достигнутые показатели — результат совместной работы ведомств и неравнодушных граждан, однако локальные всплески требуют усиления профилактики и вовлечённости населения.
Отмечено, что в ряде районов — Краснооктябрьском, Тонкинском, Тоншаевском и Шарангском — не поступило ни одного сигнала о нетрезвых водителях, а в некоторых муниципалитетах — лишь по одному обращению, несмотря на рост аварийности. Министерство транспорта и ГИБДД призывают жителей сообщать о нетрезвых водителях по телефону 112; за каждое подтверждённое сообщение правительство региона выплачивает вознаграждение в размере 5 000 рублей.
Ранее сообщалось, что три уголовных дела завели на нетрезвых нижегородцев, повторно севших за руль.