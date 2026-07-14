Спасшие 30 детей Старобельска охранники удостоены наград

Корреспондент rostov.aif.ru.поговорила с охранниками. Они сейчас как раз в дороге, вместе возвращаются из столицы в Старобельск. Виктору Тараскину 64 года. У него семья: жена, сын, дочка и двое внуков. На вопрос, считает ли он себя героем, Виктор сказал, что старался сделать всё, что от него зависело.