В Волгограде благоустроят улицы Богомольца и Бардина в ТЗР и поставят киоски

Власти Волгограда задумали внести изменения в проект комплексного благоустройства на Тракторозаводского района. К уже запланированным обновлениям решили добавить преображение всей улицы академика Богомольца на Спартановке и территории у дома на улице академика Бардина, 17 в поселке ГЭС. Проект постановления администрации вынесли на обсуждение для оценки регулирующего воздействия. Принимают предложения чиновники с 15 по 28 июля 2026 года.