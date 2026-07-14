36 детей: многодетная семья из Черняховского округа победила во всероссийском конкурсе

Многодетная семья из Черняховского муниципального округа одержала победу во Всероссийском конкурсе «Это у нас семейное». Соловьевы обошли почти 200 тысяч претендентов со всей страны. Об этом сообщается на странице «ВКонтакте» черняховской администрации.
«Супруги воспитали 36 детей — родных и приёмных. Старшие наследники уже создали собственные крепкие союзы, а младшие успешно учатся и развивают свои таланты. Дом Соловьёвых по праву называют очагом любви, взаимопонимания и творчества: Игорь Викторович занимается художественной резьбой по дереву и металлу, а бабушка виртуозно исполняет народные мелодии на баяне. По итогам конкурса Соловьёвы получили сертификат на сумму 5 миллионов рублей в рамках национального проекта “Семья”. Награда позволит значительно улучшить жилищные условия многодетной семьи», — говорится в сообщении.
Как уточнили в администрации, в прошлом году семья Соловьевых уже участвовала в данном конкурсе и даже дошла до финала. Однако завоевать победу им удалось со второй попытки, в 2026-м.