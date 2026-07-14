36 детей: многодетная семья из Черняховского округа победила во всероссийском конкурсе

«Супруги воспитали 36 детей — родных и приёмных. Старшие наследники уже создали собственные крепкие союзы, а младшие успешно учатся и развивают свои таланты. Дом Соловьёвых по праву называют очагом любви, взаимопонимания и творчества: Игорь Викторович занимается художественной резьбой по дереву и металлу, а бабушка виртуозно исполняет народные мелодии на баяне. По итогам конкурса Соловьёвы получили сертификат на сумму 5 миллионов рублей в рамках национального проекта “Семья”. Награда позволит значительно улучшить жилищные условия многодетной семьи», — говорится в сообщении.