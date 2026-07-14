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36 детей: многодетная семья из Черняховского округа победила во всероссийском конкурсе

Благодаря победе Соловьёвы получат сертификат на пять миллионов рублей для улучшения жилищных условий.

Многодетная семья из Черняховского муниципального округа одержала победу во Всероссийском конкурсе «Это у нас семейное». Соловьевы обошли почти 200 тысяч претендентов со всей страны. Об этом сообщается на странице «ВКонтакте» черняховской администрации.

«Супруги воспитали 36 детей — родных и приёмных. Старшие наследники уже создали собственные крепкие союзы, а младшие успешно учатся и развивают свои таланты. Дом Соловьёвых по праву называют очагом любви, взаимопонимания и творчества: Игорь Викторович занимается художественной резьбой по дереву и металлу, а бабушка виртуозно исполняет народные мелодии на баяне. По итогам конкурса Соловьёвы получили сертификат на сумму 5 миллионов рублей в рамках национального проекта “Семья”. Награда позволит значительно улучшить жилищные условия многодетной семьи», — говорится в сообщении.

Как уточнили в администрации, в прошлом году семья Соловьевых уже участвовала в данном конкурсе и даже дошла до финала. Однако завоевать победу им удалось со второй попытки, в 2026-м.