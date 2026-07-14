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Бывшему полицейскому вынесли приговор за смертельное ДТП в Пермском крае

Бывший полицейский получил 10 лет колонии за ДТП с 2 погибшими в Пермском крае.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 14 июл — РИА Новости. Бывший полицейский за ДТП с двумя погибшими и двумя пострадавшими получил 10 лет колонии в Пермском крае, сообщают региональные следственное управление СК России и прокуратура.

По данным СУСК, ДТП произошло на дороге Новые Ляды — Сылва в октябре 2025 года. Водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2114. Два человека погибли, двое получили тяжелые травмы. Виновник ДТП скрылся с места аварии, его разыскали. Водителем иномарки оказался сотрудник пермского управления МВД России 1983 года рождения. В момент ДТП он был не на службе.

В прокуратуре уточнили, что фигурант сел за руль пьяным.

«С учетом позиции гособвинения суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишил права управлять транспортом на 2 года 10 месяцев», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В СУСК отметили, что мужчина был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух лиц, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженном с оставлением места его совершения (пункты «а, б» части 6 статьи 264 УК РФ).