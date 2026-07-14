Бывшему полицейскому вынесли приговор за смертельное ДТП в Пермском крае

По данным СУСК, ДТП произошло на дороге Новые Ляды — Сылва в октябре 2025 года. Водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2114. Два человека погибли, двое получили тяжелые травмы. Виновник ДТП скрылся с места аварии, его разыскали. Водителем иномарки оказался сотрудник пермского управления МВД России 1983 года рождения. В момент ДТП он был не на службе.