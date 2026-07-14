В Новосибирске вспомнили самые крупные коммунальные аварии

С начала 2023 года в Новосибирске произошло несколько крупных коммунальных аварий, которые в своё время оставили без отопления и горячей воды сотни домов, а в отдельных случаях привели к остановке работы школ, больниц и изменению движения транспорта. Вспоминаем самые масштабные прорывы труб за последние годы и их последствия.