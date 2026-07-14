В Новосибирске вспомнили самые крупные коммунальные аварии

С начала 2023 года в Новосибирске произошло несколько крупных коммунальных аварий, которые в своё время оставили без отопления и горячей воды сотни домов, а в отдельных случаях привели к остановке работы школ, больниц и изменению движения транспорта. Вспоминаем самые масштабные прорывы труб за последние годы и их последствия.
Январь 2024 года — начало коммунального кризиса.
Первая авария произошла в ночь на 11 января 2024 года. На магистральной теплосети в районе улицы Пархоменко произошёл прорыв трубопровода, из-за которого кипяток затопил проезжую часть, трамвайные пути и дворы. По данным СГК, повреждённый участок трубы был проложен ещё в 1974 году.
Первоначально без отопления и горячей воды остались более ста многоквартирных домов и социальные учреждения, однако в первые часы число отключённых объектов увеличилось до 237. На дистанционное обучение перевели несколько школ, прокуратура и Следственный комитет начали проверки, а позже было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Несмотря на то что повреждённый участок удалось заменить уже вечером 11 января, именно эта авария стала началом самого масштабного коммунального кризиса в современной истории города.
Второй удар — прорыв на Петропавловской.
Спустя несколько дней, 17 января, когда система теплоснабжения ещё восстанавливалась после первой аварии, произошёл новый прорыв — на улице Петропавловской. Из-под земли вырвался мощный фонтан кипятка, а десятки домов вновь остались без отопления.
Именно после этой аварии за медицинской помощью обратились 11 человек, получивших ожоги различной степени тяжести. Позже прокуратура через суд добилась выплаты компенсаций пострадавшим. К июню 2024 года четыре человека уже получили в общей сложности 1,5 млн рублей, рассмотрение остальных исков продолжалось.
Лазурная — третья крупная авария за неделю.
Пока коммунальные службы устраняли последствия двух крупных прорывов на левом берегу, новая авария произошла уже на правом. На улице Лазурной возник дефект теплосети, из-за которого кипяток вновь вышел на поверхность и разлился по дороге.
После кризиса аварии не исчезли.
Хотя коммунальный кризис января 2024 года стал самым масштабным за последние годы, крупные аварии продолжились. Так, в марте 2026 года дефект трубопровода оставил без теплоснабжения 58 многоквартирных домов, административные здания, школы и детские сады сразу в трёх районах Новосибирска — Центральном, Железнодорожном и Заельцовском.
25 сентября 2024 — прорыв магистрали на улице Курчатова.
Это была одна из крупнейших аварий после январского кризиса. На магистральном трубопроводе от ТЭЦ-4 возник дефект, из-за которого кипяток хлынул на проезжую часть возле домов № 13, 15 и 17 по улице Курчатова. Дорогу затопило горячей водой, над улицей поднялись клубы пара, автомобили объезжали опасный участок, а пешеходам приходилось идти по газонам, чтобы не получить ожоги.
В июне 2026 года аварии на теплосетях вновь привели к массовым отключениям горячей воды. По данным муниципального портала, без услуги одновременно остались 142 жилых дома сразу в нескольких районах города.
Огромный провал в Горском микрорайоне.
Новым крупным коммунальным происшествием в Новосибирске стал провал грунта, образовавшийся утром 14 июля 2026 года возле дома № 10 в Горском микрорайоне. По словам очевидцев, на газоне появилась глубокая яма, которая за несколько часов значительно увеличилась в размерах. Из-за угрозы дальнейшего обрушения место происшествия оперативно огородили, а к месту стянули тяжёлую технику.
Позднее стало известно, что на этом месте на магистральном водопроводе диаметром 500 миллиметров произошёл прорыв. Поток воды начал размывать грунт, что привело к образованию провала. Без холодного водоснабжения временно остались жители улиц Блюхера, Геодезической, Вертковской, Станиславского, Пархоменко, Степной, Римского-Корсакова, а также всего Горского микрорайона. Несмотря на то что специалисты «Горводоканала» оперативно переключили потребителей на резервные водопроводы, провал продолжал увеличиваться в размерах.
На данный момент в Новосибирске продолжаются работы по ликвидации последствий коммунальной аварии на сетях «Горводоканала». На месте провала специалисты приступили к монтажу металлических укреплений, чтобы предотвратить дальнейшее обрушение грунта, сообщили в городской администрации.
Как рассказал начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Дмитрий Зайков, укрепление стенок котлована необходимо для обеспечения безопасности расположенных поблизости жилых домов. По его словам, снижение давления в системе водоснабжения Ленинского и Кировского районов позволило уменьшить приток воды, после чего специалисты начали откачку из затопленного котлована.
Понижение параметров давления в Ленинском и Кировском районах позволило сократить стоки, идёт откачка воды из котлована, чтобы его осушить и начать работы. Объём воды огромен — 250 кубометров.
На месте задействованы более 50 сотрудников городских служб и 12 единиц специализированной техники. После завершения работ котлован засыплют землёй. Ремонт координируют службы МУП «Горводоканал».