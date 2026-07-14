Заблудившуюся 80-летнюю женщину спасли в Воронежской области

После того как стражи порядка незамедлительно организовали поисковые группы и опубликовали ориентировки в соцсетях, похожую женщину заметили на улице Ленина. Камеры видеонаблюдения подтвердили, что около 2:30 пенсионерка шла в направлении выезда из поселка Подгоренский. К ночным поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт», а на рассвете присоединились неравнодушные местные жители.