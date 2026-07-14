Павел Майков вспомнил о несложившемся знакомстве с Горшком и Князем

В интервью РБК Life звезда сериалов «Бригада» и «Контакт», фронтмен группы «Магрит» Павел Майков рассказал, как однажды ему выпала возможность познакомиться с Михаилом Горшеневым и Андреем Князевым из группы «Король и Шут», но он ее отверг, и чем это потом обернулось. Музыкант уточнил, что дело было в 2008 году, ни одной песни группы он прежде не слышал, но предложение отклонил раздраженно, находясь в «странном настроении»: «Да пошли они, эти гопники, я не хочу».