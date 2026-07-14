Павел Майков вспомнил о несложившемся знакомстве с Горшком и Князем

В интервью РБК Life звезда сериалов «Бригада» и «Контакт», фронтмен группы «Магрит» Павел Майков рассказал, как однажды ему выпала возможность познакомиться с Михаилом Горшеневым и Андреем Князевым из группы «Король и Шут», но он ее отверг, и чем это потом обернулось. Музыкант уточнил, что дело было в 2008 году, ни одной песни группы он прежде не слышал, но предложение отклонил раздраженно, находясь в «странном настроении»: «Да пошли они, эти гопники, я не хочу».
А потом, в 2023 году, вышел сериал «Король и Шут» — биографическая панк-драма с костюмами и ностальгической атмосферой. Майков посмотрел проект и «влюбился в группу».
«Начал слушать и понял: какая крутая музыка. Думаю: какой же я идиот, почему я не познакомился с ними тогда? Все могло бы сложиться по-другому. Горшок хотел заниматься театром, а я как раз рвался в музыку. В итоге я заслушал “Короля и Шута” до дыр».
Павел Майков, актер и музыкант.
О том, какие альбомы легендарной фолк-панк-группы у Майкова в числе любимых, а также о том, какие еще байопики о музыкантах стоит посмотреть каждому, читайте в интервью РБК Life.