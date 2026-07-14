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Мусорную площадку на улице Захарова в Калининграде признали проблемной, за ней будут вести наблюдение

Минприроды обратилось в мэрию города с предложением поставить напротив контейнеров видеокамеру.

Источник: Комсомольская правда

Контейнерная площадка на улице Захарова в Калининграде считается одной из проблемных в городе. Находится она неподалеку от Захаровского рынка, местные жители регулярно жаловались на ее состояние, постоянные навалы строительного мусора и крупногабаритных отходов. Об этом сообщает минприроды региона.

В качестве одной из мер назвали необходимость вести строгое наблюдение за площадкой и за теми, кто незаконно вываливает туда мусор.

Министерство в адрес администрации города уже направило запрос о возможности установления камер видеонаблюдения напротив контейнеров.

«Камеры будут фиксировать номера машин нарушителей в круглосуточном режиме», — рассчитывают чиновники.

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