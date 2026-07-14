Мусорную площадку на улице Захарова в Калининграде признали проблемной, за ней будут вести наблюдение

Контейнерная площадка на улице Захарова в Калининграде считается одной из проблемных в городе. Находится она неподалеку от Захаровского рынка, местные жители регулярно жаловались на ее состояние, постоянные навалы строительного мусора и крупногабаритных отходов. Об этом сообщает минприроды региона.