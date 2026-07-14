Семьи из Нижнего Тагила вошли в число лидеров конкурса «Это у нас семейное»

Семьи Ханжиных и Даренских из Нижнего Тагила вошли в число победителей второго сезона Всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Он проводится при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в городской администрации.
Церемония награждения прошла 8 июля в Москве. Всего в заключительном этапе конкурса приняли участие 328 семей из 85 регионов страны, из которых 60 семей-победителей получили сертификаты по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Среди финалистов были многодетные семьи, семьи участников специальной военной операции, трудовые и творческие династии, спортсмены, активисты и ветераны труда.
Глава города Владислав Пинаев поздравил тагильчан. Он отметил, что Нижний Тагил может гордиться уникальным результатом: кроме победителей, семьи Исаковых и Радионовых также стали финалистами и получили путешествие в знаковые точки страны.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.