Число ДТП с пьяными водителями в Нижегородской области сократилось вдвое

Наиболее заметное снижение произошло в авариях по вине нетрезвых водителей. Количество таких ДТП сократилось на 55% — со 151 до 68 случаев. Число погибших в них уменьшилось на 65,5% — с 29 до 10 человек, а пострадавших стало меньше на 57,3% — с 218 до 93 человек. В целом число ДТП в регионе снизилось на 9,6%, количество раненых — на 12,3%, а погибших — на 31,3%.