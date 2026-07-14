Число ДТП с пьяными водителями в Нижегородской области сократилось вдвое

В Нижегородской области по итогам первых пяти месяцев 2026 года зафиксировано снижение основных показателей аварийности на дорогах. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона со ссылкой на данные Госавтоинспекции.
Наиболее заметное снижение произошло в авариях по вине нетрезвых водителей. Количество таких ДТП сократилось на 55% — со 151 до 68 случаев. Число погибших в них уменьшилось на 65,5% — с 29 до 10 человек, а пострадавших стало меньше на 57,3% — с 218 до 93 человек. В целом число ДТП в регионе снизилось на 9,6%, количество раненых — на 12,3%, а погибших — на 31,3%.
При этом рост числа аварий с участием пьяных водителей зафиксирован в девяти муниципалитетах, включая Нижний Новгород, Воротынский и Кулебакский округа. За пять месяцев жители региона сообщили о нетрезвых водителях 1211 раз, что помогло привлечь к ответственности 266 нарушителей. Напомним, за каждое подтвержденное сообщение о пьяном водителе в Нижегородской области предусмотрено вознаграждение в размере 5 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла четвертое место в России по числу ДТП.