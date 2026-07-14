Сотрудники Нижегородского минлесхоза вернули лебедя в естественную среду обитания

В единую дежурно‑диспетчерскую службу города Балахны поступило сообщение об обнаружении лебедя на территории садового товарищества. Прибывший на место сотрудник минлесхоза минимизировал стрессовое воздействие на птицу, чтобы вернуть ее в природную среду.