Сотрудники Нижегородского минлесхоза вернули лебедя в естественную среду обитания

Охотинспектор министерства лесного хозяйства региона помог лебедю вернуться в естественную среду обитания, сообщает пресс-служба ведомства в своем макс-канале.
В единую дежурно‑диспетчерскую службу города Балахны поступило сообщение об обнаружении лебедя на территории садового товарищества. Прибывший на место сотрудник минлесхоза минимизировал стрессовое воздействие на птицу, чтобы вернуть ее в природную среду.
Отловив лебедя, охотинспектор отвез его к ближайшему водоёму. Выпуск птицы осуществлен в пруду рабочего посёлка Малое Козино.
«Лебедь чувствует себя отлично: визуально это абсолютно здоровая особь, без каких-либо внешних признаков повреждений или травм», — отметили в министерстве.
Ранее мы писали, что в лысковских лесах нашли гигантский гриб-баран.