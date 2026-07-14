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Сотрудники Нижегородского минлесхоза вернули лебедя в естественную среду обитания

Птицу обнаружили на приусадебном участке.

Охотинспектор министерства лесного хозяйства региона помог лебедю вернуться в естественную среду обитания, сообщает пресс-служба ведомства в своем макс-канале.

В единую дежурно‑диспетчерскую службу города Балахны поступило сообщение об обнаружении лебедя на территории садового товарищества. Прибывший на место сотрудник минлесхоза минимизировал стрессовое воздействие на птицу, чтобы вернуть ее в природную среду.

Отловив лебедя, охотинспектор отвез его к ближайшему водоёму. Выпуск птицы осуществлен в пруду рабочего посёлка Малое Козино.

«Лебедь чувствует себя отлично: визуально это абсолютно здоровая особь, без каких-либо внешних признаков повреждений или травм», — отметили в министерстве.

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