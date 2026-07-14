В госпиталях Воронежской области создадут шахматные клубы

Чемпион мира по блицу и быстрым шахматам побывал в Воронеже на фестивале в спортшколе олимпийского резерва № 13. За Кубок Карякина сражались как опытные, так и начинающие игроки в рамках пяти турниров. В самой младшей возрастной группе — ребята до восьми лет. Также можно было попытать счастья в сеансе одновременной игры с почетным гостем: Сергей Карякин признался, что для него это серьезный вызов, так как в столице Черноземья обычно очень сильные соперники. Лучшим игрокам вручили символические и денежные призы на общую сумму сто тысяч рублей.