В госпиталях Воронежской области создадут шахматные клубы

Проект «Шахматы для СВОих» запустят в регионе, чтобы помочь участникам военной спецоперации вернуться в нормальную жизнь. Во время лечения в госпитале они смогут не просто приобщиться к интеллектуальной игре, но и поучаствовать в турнирах.
Об этом сообщили в правительстве Воронежской области по итогам встречи губернатора Александра Гусева с членом Совета федерации, международным гроссмейстером Сергеем Карякиным.
Чемпион мира по блицу и быстрым шахматам побывал в Воронеже на фестивале в спортшколе олимпийского резерва № 13. За Кубок Карякина сражались как опытные, так и начинающие игроки в рамках пяти турниров. В самой младшей возрастной группе — ребята до восьми лет. Также можно было попытать счастья в сеансе одновременной игры с почетным гостем: Сергей Карякин признался, что для него это серьезный вызов, так как в столице Черноземья обычно очень сильные соперники. Лучшим игрокам вручили символические и денежные призы на общую сумму сто тысяч рублей.
Вице-губернатор Дмитрий Маслов поздравил победителей и пожелал им успехов как в спорте, так и в жизни.
Для местных ребят такие состязания очень ценны, и шахматный турнир на базе СШОР будут рады включить в постоянный календарь спортивных событий, отметил глава региона. По инициативе Александр Гусева здесь расширяется инфраструктура для обучения шахматам, и в дальнейшем появятся новые центры. Губернатор напомнил о том, что традицию играть в шахматы в Воронежской области заложили еще при Петре Первом, и выразил готовность содействовать ее укреплению.
Поддержать поклонников игры и дать им возможность общаться в неформальной обстановке поможет специальная шахматная библиотека. Ее планируют открыть в ближайшее время. Брать там книги смогут шахматисты любого возраста. Для них обещают проводить мастер-классы и турниры.