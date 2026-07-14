Нижегородцам рассказали, когда чаще всего звонят телефонные мошенники

Специалист в сфере кибербезопасности Александр Дворянский раскрыл приёмы, которыми пользуются телефонные мошенники. Его комментарии опубликовало издание NewsInfo.
По наблюдениям эксперта, злоумышленники чаще всего атакуют граждан во вторник и среду — особенно около 15:00. В этот период люди обычно сосредоточены на рабочих вопросах, из‑за чего снижается способность трезво анализировать поступающие сведения. Как подчёркивает Дворянский, подбор оптимального времени — это часть тактики социальной инженерии, активно применяемой аферистами.
Эксперт пояснил, что преступники намеренно ориентируются на моменты, когда потенциальная жертва менее бдительна: например, в послеобеденное время, когда наступает лёгкая расслабленность, либо ближе к завершению рабочего дня, когда накапливается усталость.
Ключевым барьером на пути мошенников выступает соблюдение правил цифровой гигиены. Полезно устанавливать сервисы, помечающие подозрительные и спам‑вызовы. Крайне важно не сообщать посторонним коды из СМС и не раскрывать данные о банковских счетах.
Дворянский также обратил внимание на системные меры защиты, реализуемые в России: среди них — усиленный мониторинг трафика и внедрение банками специализированных антифрод‑систем.
Ранее нижегородская семья отдала мошенникам миллионы из-за звонка из «военкомата».