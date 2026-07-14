Нижегородцам рассказали, когда чаще всего звонят телефонные мошенники

По наблюдениям эксперта, злоумышленники чаще всего атакуют граждан во вторник и среду — особенно около 15:00. В этот период люди обычно сосредоточены на рабочих вопросах, из‑за чего снижается способность трезво анализировать поступающие сведения. Как подчёркивает Дворянский, подбор оптимального времени — это часть тактики социальной инженерии, активно применяемой аферистами.