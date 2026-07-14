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Задавил и сбежал: в Волгограде задержан водитель после смертельной аварии

Полицейские задержали водителя, сбившего насмерть пешехода.

В Волгограде задержали водителя, сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП.

Авария произошла на 10-м км трассы «Волгоград-Котельниково-Сальск» 13 июля 2026 года. 36-летний мужчина за рулем «Хавейл Джулион» сбил 35-летнюю женщину на проезжей части.

Пострадавшая скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Водитель после наезда скрылся с места происшествия. Позже его установили и задержали сотрудники полиции.

Следователь отдела полиции Красноармейского района Волгограда возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Мужчину задержали в порядке ст. 91 УПК РФ.

Очевидцев ДТП на трассе «Волгоград-Котельниково-Сальск» просят обращаться в отдел полиции Красноармейского района Волгограда с любой информацией о случившемся.

Ранее сообщалось, что из-за ДТП трамваи в Волгограде изменили движение.

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