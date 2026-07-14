Роспотребнадзор: заболеваемость кишечными инфекциями в регионе вернулась к доковидному уровню

В Калининградской области фиксируется сезонный рост заболеваемости кишечными инфекциями, однако показатели остаются в пределах средних многолетних значений. При этом уровень заболеваемости уже вернулся к доковидным показателям. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура на пресс-конференции в РИЦ ТАСС.
По словам Бабуры, в регионе наблюдается сезонный подъем норовирусной и ротавирусной инфекций, а также небольшой прирост энтеровирусной инфекции. При этом нынешние показатели не превышают средний уровень за предыдущие годы.
Бабура подчеркнула, что за последние десятилетия структура кишечных инфекций существенно изменилась. «Количество бактериальных инфекций практически ежегодно снижается. Это брюшной тиф, дизентерия, сальмонеллезные инфекции», — сказала глава регионального управления Роспотребнадзора. Сейчас, по ее словам, на смену бактериальным инфекциям пришли вирусные — ротавирусная, норовирусная и энтеровирусная. При этом брюшной тиф практически не регистрируется, а случаи дизентерии остаются единичными и в основном являются завозными.
Она также напомнила, что минимальная заболеваемость кишечными инфекциями в регионе наблюдалась в период пандемии COVID-19. «Наименьшее количество случаев заболевания кишечными инфекциями были как раз в годы, когда был COVID — 2020 и 2021 года», — сказала Бабура. По словам руководителя управления, это было связано с ограничительными мерами. Помимо этого, жители чаще мыли руки и использовали дезинфицирующие средства.
"Буквально в 2023-м, 2024-м, а теперь и в 2026 году уровень заболеваемости возвратился к доковидному периоду, — добавила Бабура. — Если раньше в каждом кармане у нас находился диспансер или дезинфицирующие средство, и мы несколько раз в день мыли руки, то теперь мы забыли о таких правилах соблюдения личной гигиены. К сожалению, поэтому уровень заболеваемости кишечной инфекцией и возвратился к доковидному [периоду].
Отдельно Бабура остановилась на ситуации с туристами. Она отметила, завозные случаи кишечных инфекций в регионе фиксируются редко. «Завозные случаи кишечных инфекций есть, но в очень маленьком количестве», — сказала она. При этом большинство обращений от туристов поступает уже после их возвращения домой, поскольку инкубационный период заболевания может составлять от 7 до 14 дней. «Они уже за пределами Калининградской области болеют в других субъектах РФ, а нам пишут жалобы о том, что их здесь накормили не тем, чем нужно, или они купили не тот продукт и считают, что именно он виноват в том, что у них развилась кишечная инфекция», — пояснила руководитель ведомства.
Главными мерами профилактики кишечных инфекций специалист назвала соблюдение личной гигиены и правильное хранение продуктов. «Что нужно, чтобы не заболеть кишечными инфекциями? Нужны три составляющие: чистые руки, чистая еда и чистая вода», — подчеркнула Бабура. Она напомнила, что летом особую опасность представляют мясные, рыбные и молочные продукты, если нарушается температурный режим их хранения.
Глава регионального Роспотребнадзора также развеяла распространенное мнение о том, что продукты можно употреблять некоторое время после окончания срока годности. «Если установлен срок годности, то использование продукта в этот период безопасно при условиях соблюдения температурного режима хранения, — сказала она. — Если вы будете хранить его на солнышке при температуре 50 градусов, конечно же, этот продукт будет испорчен и в пределах установленного срока годности».