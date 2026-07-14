Роспотребнадзор: заболеваемость кишечными инфекциями в регионе вернулась к доковидному уровню

Отдельно Бабура остановилась на ситуации с туристами. Она отметила, завозные случаи кишечных инфекций в регионе фиксируются редко. «Завозные случаи кишечных инфекций есть, но в очень маленьком количестве», — сказала она. При этом большинство обращений от туристов поступает уже после их возвращения домой, поскольку инкубационный период заболевания может составлять от 7 до 14 дней. «Они уже за пределами Калининградской области болеют в других субъектах РФ, а нам пишут жалобы о том, что их здесь накормили не тем, чем нужно, или они купили не тот продукт и считают, что именно он виноват в том, что у них развилась кишечная инфекция», — пояснила руководитель ведомства.