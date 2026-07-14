Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе изменили график подачи электроэнергии

Такое решение связано с дефицитом мощности.

Источник: Комсомольская правда

В связи с дефицитом мощности в Севастополе изменили график подачи электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Севастопольэнерго».

«Привычный график “3 через 3” соблюдать все еще невозможно», — говорится в сообщении.

Такое положение дел связано с дефицитом мощности. В настоящее время специалисты выполняют переключения в сетях. Это позволит максимально равномерно распределить доступную мощность.

«Пока стараемся придерживаться режима “2 через 4”», — говорится в сообщении.

Уточняется, что отключение может продлиться до четырех часов, а электричество будут подавать около двух часов. Севастопольцев просят не включать одновременно энергоемкие электроприборы.

Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.
Читать дальше