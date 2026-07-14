В связи с дефицитом мощности в Севастополе изменили график подачи электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Севастопольэнерго».
«Привычный график “3 через 3” соблюдать все еще невозможно», — говорится в сообщении.
Такое положение дел связано с дефицитом мощности. В настоящее время специалисты выполняют переключения в сетях. Это позволит максимально равномерно распределить доступную мощность.
«Пока стараемся придерживаться режима “2 через 4”», — говорится в сообщении.
Уточняется, что отключение может продлиться до четырех часов, а электричество будут подавать около двух часов. Севастопольцев просят не включать одновременно энергоемкие электроприборы.
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