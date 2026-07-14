В Звездном Пермского края обновили спорткомплекс

Первый этап обновления спортивного комплекса завершили в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Звездный Пермского края, сообщили в местной администрации. Работы проводятся в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России».
Проект был реализован благодаря победе идеи местных активистов в конкурсе инициативного бюджетирования. В ходе первого этапа на стадионе полностью заменили устаревший инвентарь. На площадке установили футбольные ворота и современные баскетбольные кольца. Новое оснащение позволит одновременно тренироваться нескольким группам, а также проводить на площадке как любительские матчи, так и официальные соревнования.
«Теперь тренировки станут еще более насыщенными и интересными. Такие преобразования доказывают, что вместе мы можем сделать спорт в Звездном доступнее и качественнее», — отметил директор детско-юношеской спортивной школы «Олимп» Борис Васильев.
Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал, что именно локальные спортивные площадки помогают вовлекать людей в занятия спортом. Он также отмечал спрос жителей края на такие объекты.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.