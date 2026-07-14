Проект капремонта корпусов Кадетской школы-интерната прошёл экспертизу

Суд также установил, что такое же нарушение было выявлено и в июле 2024 года. Кадетская школа-интернат была привлечена к административной ответственности по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ. Организации было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 рублей. Тогда же для обеспечения безопасности обучающихся и иных лиц было выдано предписание о немедленном устранении выявленных нарушений. Однако требования предписания за прошедшие с того момента 9 месяцев выполнены не были — в школе продолжали учиться и проживать дети.