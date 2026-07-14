Проект капремонта корпусов Кадетской школы-интерната прошёл экспертизу

Экспертиза одобрила проект капитального ремонта корпусов Кадетской школы-интерната Андрея Первозванного. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.
В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проектную документацию готовила инжиниринговая компания «Панорама» (Калининград). В качестве застройщика указано само образовательное учреждение. Положительное заключение получено 14 июля 2026 года. Форма экспертизы — государственная.
Капитальный ремонт внутренних помещений планируется в корпусах в пер. Желябова, 7 и Желябова, 9. Корпус с литерой А является объектом культурного наследия регионального значения «Здание народной школы имени Ф. Эберта» (1930 год).
Весной 2025 года пресс-служба областного суда сообщила, что деятельность кадетской школы-интерната Андрея Первозванного приостановлена на 25 суток из-за нарушений требований пожарной безопасности. В школе была не обеспечена работа источников противопожарного водоснабжения, неисправны системы противодымовой защиты, а эвакуационные пути и выходы отсутствовали и (или) не соответствовали требованиям.
Суд также установил, что такое же нарушение было выявлено и в июле 2024 года. Кадетская школа-интернат была привлечена к административной ответственности по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ. Организации было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 рублей. Тогда же для обеспечения безопасности обучающихся и иных лиц было выдано предписание о немедленном устранении выявленных нарушений. Однако требования предписания за прошедшие с того момента 9 месяцев выполнены не были — в школе продолжали учиться и проживать дети.
29 августа стало известно, что суд не возобновил деятельность кадетской школы-интерната Андрея Первозванного, так как выявленные ранее нарушения требований пожарной безопасности не были устранены. Как сообщили в региональном минобре в ответе на запрос «Нового Калининграда», закрытие корпуса не повлияло на учебный процесс, занятия проводились в зданиях, разрешённых к эксплуатации.
В декабре 2025 года учреждение искало подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию для капитального ремонта внутренних помещений корпусов, расположенных в переулке Желябова, однако его определение было отменено. Стоимость работ составляла 2,9 млн рублей.