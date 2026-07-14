Движение в Тамбове ограничат в день отчета губернатора перед областной думой

Отчет главы Тамбовской области станет заключительным в цикле ежегодных выступлений губернаторов Черноземья. 9 апреля перед депутатами Воронежской областной думы выступил Александр Гусев, подведя итоги работы регионального правительства за 2025 год. 16 апреля аналогичный доклад представил липецкий губернатор Игорь Артамонов. 24 апреля на заседании Орловского областного совета народных депутатов с отчетом выступил Андрей Клычков. Курский глава Александр Хинштейн отчитался 28 мая на 61-м заседании регионального парламента. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев, назначенный на пост в мае 2026 года, от обязанности представлять отчет за 2025 год освобожден.