Депутаты гордумы проверили, как идет ремонт школы в Кстовском районе

Как отметил председатель городской думы Евгений Чинцов, любой социальный объект направлен на повышение качества жизни людей. По его словам, детский сад строится в районе плотной индивидуальной застройки, где проживает много молодых семей, и открытие 12 групп, включая четыре ясельные, значительно облегчит жизнь родителям, предоставив им больше свободного времени и возможностей проводить его с детьми. Он также подчеркнул, что полностью обновленная школа будет соответствовать современным требованиям образовательного процесса.