Депутаты гордумы проверили, как идет ремонт школы в Кстовском районе

Депутаты гордумы Нижнего Новгорода проинспектировали строительства детского сада и ремонт школы в Кстовском районе в рамках выездного совещания постоянной комиссии по градостроительству и архитектуре.
Участники выездного совещания осмотрели строительную площадку детского сада в деревне Черемисское. Сдача объекта запланирована на вторую половину 2027 года. По словам директора департамента строительства и капитального ремонта Татьяны Гераськиной, на сегодняшний день работы выполнены более чем на треть — полностью завершена кладка стен и перегородок, установлены кровля, а также 80% окон и витражей.
Вторым объектом стала школа в селе Большое Мокрое, где в здании 1960 года постройки обучаются 211 детей. Здесь запланированы ремонт кровли, фасада и инженерных систем, а также внутренняя отделка помещений. Готовность объекта превышает 60%.
Как отметил председатель городской думы Евгений Чинцов, любой социальный объект направлен на повышение качества жизни людей. По его словам, детский сад строится в районе плотной индивидуальной застройки, где проживает много молодых семей, и открытие 12 групп, включая четыре ясельные, значительно облегчит жизнь родителям, предоставив им больше свободного времени и возможностей проводить его с детьми. Он также подчеркнул, что полностью обновленная школа будет соответствовать современным требованиям образовательного процесса.
«Работы идут в графике, но мы продолжим осуществлять депутатский контроль, поскольку осознаем важность соблюдения сроков сдачи объектов», — добавил Евгений Чинцов.
Председатель постоянной комиссии городской думы по градостроительству и архитектуре Михаил Иванов напомнил, что на предыдущем заседании постоянной комиссии рассматривался вопрос развития социальной инфраструктуры Кстовского района. По его словам, в настоящее время в городе капитальный ремонт ведется на восьми социальных объектах, четыре из которых расположены в Кстовском районе, что является высоким показателем.
«На примере школы в селе Большое Мокрое мы видим, как здание постройки середины прошлого века превращается в современное образовательное учреждение. Работы ведутся сразу по кровле, фасаду, замене коммуникаций и внутренней отделке. Их необходимо закончить в установленные сроки», — подчеркнул Михаил Иванов.
Работы ведутся в рамках нацпроектов «Семья» и «Молодежь и дети».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 114,7 млн рублей потратят на капремонт школы № 5 в Кстове.