Четвертый нижегородский «Валдай» отправили в Саратовскую область

Нижегородское ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева передало заказчику четвертое судно на подводных крыльях «Валдай 45Р». Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Новое судно получило название «Саратов — Политрук Клочков» и будет работать в Саратовской области. В настоящее время там уже эксплуатируются три нижегородских «Валдая», которые курсируют по маршруту Саратов — Воскресенское — Маркс — Вольск — Балаково.
Суда нового поколения «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р» разрабатываются и производятся в Нижнем Новгороде на ЦКБ по СПК имени Алексеева. Их преимуществами являются высокая скорость благодаря использованию подводных крыльев, а также повышенный комфорт и экологичность.
Ранее сообщалось, что новое электросудно «Петергоф» запустили в Нижнем Новгороде.