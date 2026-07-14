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Четвертый нижегородский «Валдай» отправили в Саратовскую область

Судно на подводных крыльях получило имя «Саратов — Политрук Клочков» и вскоре выйдет на маршрут по Волге.

Нижегородское ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева передало заказчику четвертое судно на подводных крыльях «Валдай 45Р». Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Новое судно получило название «Саратов — Политрук Клочков» и будет работать в Саратовской области. В настоящее время там уже эксплуатируются три нижегородских «Валдая», которые курсируют по маршруту Саратов — Воскресенское — Маркс — Вольск — Балаково.

Суда нового поколения «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р» разрабатываются и производятся в Нижнем Новгороде на ЦКБ по СПК имени Алексеева. Их преимуществами являются высокая скорость благодаря использованию подводных крыльев, а также повышенный комфорт и экологичность.

Ранее сообщалось, что новое электросудно «Петергоф» запустили в Нижнем Новгороде.