Четвертый нижегородский «Валдай» отправили в Саратовскую область

Новое судно получило название «Саратов — Политрук Клочков» и будет работать в Саратовской области. В настоящее время там уже эксплуатируются три нижегородских «Валдая», которые курсируют по маршруту Саратов — Воскресенское — Маркс — Вольск — Балаково.